Karakterinflation? Så mange elever fik 12 i engelsk og naturfag

I folkeskolen blev der i det seneste skoleår givet så mange 12-taller, at hver fjerde elev fik topkarakter til den obligatoriske og mundtlige afgangseksamen i engelsk og naturfag. Dermed blev 12 den karakter på landsplan, der blev uddelt hyppigst ved de to eksaminer.

Professor emeritus ved Aarhus Universitet Peter N. Allerup kalder det en »sørgelig udvikling«.

»Der er tale om karakterinflation – en god fællesbetegnelse for, at lærerne er blevet flinkere til at give høje karakterer, og at eksamensopgaverne måske ikke er svære nok,« siger han.

Til sammenligning fik mellem hver 8. og hver 10. elev sidste år 12 til afgangsprøverne i dansk og matematik, som primært er skriftlige. Men at eleverne er særligt dygtige til engelsk og naturfag, afviser professor ved Aarhus Universitet Niels Egelund på basis af internationale test.

»Der er intet grundlag for at sige, at så mange skal have 12. Det rækker kompetencerne altså ikke til,« siger han.

Vigtigt for skolerne

Ifølge flere lærere og elever, som Jyllands-Posten har talt med, er det blevet mere almindeligt, at elever i folkeskolen går målrettet efter de høje karakterer.

Ellevangskolen i det nordlige Aarhus er en af de skoler, hvor mange elever opnår topkarakter. Her fik hver tredje elev sidste år 12 i engelsk og naturfag. Skolens leder, Lisanette Qvortrup, anerkender, at der generelt kan være grund til at kigge på de høje karakterer. Samtidig kæder hun dem sammen med, at det for skolerne er vigtigt med gode karakterer, fordi de i dag bliver lagt ud på nettet, så alle kan se dem.

»Vi ved, at forældre går ind og læser på lektien, når de skal vælge skole, så det betyder selvfølgelig noget for skoleledelserne, at man præsterer godt, ligesom det selvfølgelig betyder noget for søgningen,« siger hun.

Venstres undervisningsordfører, Anni Mathiesen, foreslår, at eksaminerne i de to fag »måske skal gøres lidt sværere«.

»Man risikerer at skyde eleverne i foden, hvis de tror, at de er dygtigere, end de egentlig er,« siger hun.

Er det for nemt at score topkarakter? »Det er virkelig problematisk, hvis vi ikke får karakterer, der matcher vores præstationer.« Selv skoleeleverne er bekymrede, hvis der er for mange, der scorer topkarakter til eksamen.

Forslaget bliver afvist af Bjørn Hansen, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Han mener, at karaktererne viser, at eleverne har nået målene i folkeskoleloven.

»Så skal vi da ikke gøre prøverne sværere, så de ikke kan nå dem,« siger han.

Karakterskala evalueres

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har sat en større evaluering af karakterskalaen i gang, som bl.a. undersøger karakterinflation.

»Når evalueringen er færdig, vil regeringen tage stilling til, om der er behov for justeringer,« meddeler hun.

Den forventes klar i sommeren 2018.