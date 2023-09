Nogle elsker deres arbejde og vil bare blive ved og ved, til de segner, andre er trætte og udslidte, og andre igen har bare lyst til at leve et andet liv. Det er ikke forbudt.

Man har lyst til at spørge, hvad den politiske ordfører egentlig bilder sig ind? Nu har socialdemokraterne i årevis messet deres »velfærd eller skattelettelser, velfærd eller skattelettelser«, og nu går det så op for dem, at de to ting i virkeligheden ikke er modsætninger; tværtimod, skattelettelser er netop nødvendige for at få folk til at arbejde mere. Og arbejde er hele forudsætningen for velfærdsstaten, for der skal penge til, mange, mange penge.

Hvad man beskatter hårdt, får man mindre af, derfor lægges afgifter på diesel og cigaretter, men for den almindelige skatteyder er det tydeligt, at regeringen ikke er fan af folk, der arbejder. Man ser det af skattebilletten, man ser det af de uhørt generøse ydelser til mennesker, der ikke arbejder, og ja, man ser det jo også, hvis man kigger på sit budget som pensionist; for mange er det tydeligt, at skattevæsenet kompenserer for en stor del af nedgangen i indkomst, og da der jo ikke er skat på fritid (endnu), kan fristelsen være stor. Har man brug for alt dette jordiske gods, kunne man ikke skære ned, leve et enklere liv med færre ting, færre forpligtelser?