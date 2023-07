De to ordførere fortjener ros for at sætte fokus på problemet. Men det forekommer helt utroværdigt, at det skulle være et nyt fænomen, som først for nylig også er kommet her til landet. Det vil være synd at sige, at hele integrations- og indvandringsbranchen med alt, hvad dertil hører af eksperter og forskere, fremtræder underbemandet. Men de har ikke just gjort sig bemærket ved at påpege problemet. Det har åbenbart heller ikke de sagsbehandlere, som til daglig er tæt på de miljøer, som der her er tale om. Hvorfor er der ikke bare et par behjertede socialrådgivere eller andre, der for længst har slået alarm?

Det er naturligvis lettere at levere hændervridende bortforklaringer og tale problemerne i muslimske miljøer væk, men deri ligger også et kolossalt svigt af de mennesker, som det går ud over; i dette tilfælde de kvinder, der vil ud af deres flerkone-ægteskaber. Alligevel har svigtet metode. Da TV 2 afslørede forholdene bag sløret i danske moskéer, rettedes kritikken nok så meget mod budbringeren. Da en københavnsk borgmester blev præsenteret for dokumentation af den sociale kontrol af kvinder i indvandrermiljøer, erklærede hun sig chokeret. Det kom helt bag på hende, meddelte hun. Gad vide, hvilken planet borgmesteren har boet på i de seneste 30 år.