Det gør næsten ondt at nævne denne begivenhed, for den fortjener ikke opmærksomhed. På den anden side kan vi ikke lukke øjnene for virkeligheden, og som tiderne er, skal vi heller ikke forpasse mulighederne for at dissekere truslerne mod vort demokrati. Så nu omtaler vi dem, den lille gruppe klimaaktivister, som limede sig selv fast til asfalten på landingsbanerne i Hamborgs og Düsseldorfs lufthavne torsdag morgen. ”Letzte generation” kalder gruppen sig. Sidste generation. Lad os håbe, at de er sidste generation med så ringe demokratiforståelse. For de vækker desværre mindelser om de udemokratiske tyske nazister, der i 30’erne havde held til at omstyrte samfundet med forkastelige metoder. Fortiden har ellers gjort mange efterkommere klogere, især i Tyskland. Historiens rædsler var med til at vise os, at demokrati ikke blot er en skrivebordsstyreform. Det er ikke noget, der bare kan vedtages, hvorefter det så blomstrer af sig selv. Alle styreformer er levende. Fordi formen blot er den ramme, som systematiserer forholdet mellem mennesker i et land. Demokrati er på én gang stærkt, fordi det er summen af et oplyst værdifællesskab. At et velfungerende demokrati kan omfatte millioner af individer, viser os styrken. Men samtidig er alt menneskeskabt skrøbeligt. Der skal ikke mere end mennesker med manglende forståelse til at omstyrte en demokratisk konsensus.