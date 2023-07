Den unge kvinde lod sig efter en bytur lokke ind i Thomas Thomsen bil med et tilbud om, at han ville køre hende hjem. I stedet kørte han hende ud i en skov, hvor hendes liv sluttede tragisk. Som specialanklager Mette Bendix sagde inden domsafsigelsen, så gør det »ondt i en, når man forestiller sig den kamp, der har udspillet sig i skoven. Hun har sluttet sit liv fyldt med skræk ude i den skov«.

Ligesom det rystede hele landet, da Mia Skadhauge Stevn forsvandt, er retssagen også blevet fulgt intenst. Aviser har liveblogget fra retssalen, og tv, ikke mindst TV 2 News, har dækket det tæt med udsendte, eksperter i studiet og magasinprogrammer. Det ville ikke ske, hvis der ikke var læsere og seere til det. Interessen har været enorm, formentlig også for at forstå, hvad det var for en ondskab, hun mødte. Vi fanges af det med en blanding af rædsel og fascination, fordi selv om vi alle føler dyb afsky for forbrydelsen, så er vi også optaget af den for at forstå. Måske også fordi vi i den bedste af alle socialdemokratiske verdener tror, at ondskaben er om ikke udslette så isoleret, udgrænset.