Fremskrivninger af manglen på faglærte tegner et dystert billede. 100.000 i 2030, vurderer man. Fejlagtigt har vi desværre tegnet et billede af Danmark som først landbrugssamfund, siden industri- og nu videnssamfund. Det er så forkert, som noget kan være. Se bare på landbrugets eller transportens aktuelle rolle i behovet for grønne løsninger. Og overvej, hvor lidt vores universiteters højeste niveau af viden er værd, hvis ikke vi har fagligheden til at implementere den viden i produktionen.

Politikerne taler om Produktionsdanmark, som de gjorde om Udkantsdanmark. Men det er ikke noget fjernt. Danmark ér et produktionssamfund først og sidst. Der er ingen velfærd, hvis der ikke er private arbejdspladser til at generere den vækst, som vores velfærd finansieres af. Se til Odense for et godt eksempel. Her udfolder sig et såkaldt roboteventyr. Mange arbejdspladser knytter sig pludselig til robotteknologi. Men det eventyr er vokset ud af det gamle Lindø-værft. Kombinationen af Mærsks økonomi og behov, Syddansk Universitets satsning og de lokale politikeres opbakning er nøglen. Ikke enten offentlig, universitet eller industri. Nej, det hele på én gang.