Det var en duel på distancen mellem to mænd, to systemer og to sæt værdier: Despoten over for demokraten, krigsforbryderen over for den frie verdens leder, den totalitære enehersker over for præsidenten i klodens vigtigste demokrati.

Vladimir Putin holdt sin tale i det inderste Kreml for en håndplukket forsamling af spytslikkere.