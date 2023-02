Forargelsen har været udtalt, siden rederiet A.P. Møller-Mærsk offentliggjorde resultatet for regnskabsåret 2022.

Nettooverskuddet på 203 mia. kr. er det største nogensinde for en dansk virksomhed og fulgte efter et nettooverskud på 123 mia. kr. for regnskabsåret 2021, som dengang var det største i dansk erhvervshistorie.