Det var et grusomt syn, der mødte de sovjetiske tropper, da de den 27. januar 1945 nåede frem til udryddelseslejren Auschwitz-Birkenau i det sydlige Polen. Ganske vist havde de nazistiske tropper forsøgt at skjule spor ved at sprænge dele af lejren i luften og tvunget alle, der overhovedet var i stand til at stå op, ud på en dødsmarch mod