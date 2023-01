Mens bededagskrigen nu raser på anden måned, må man dag for dag forbløffes over regeringens ageren. Inden man farer vild i et spil, hvor nye barrierer sættes op, så lad os vende tilbage til den formulering, som blev startskuddet til bededagsslaget anno 2022/23, nemlig formuleringen i regeringsgrundlaget. Her står der: