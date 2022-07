Mario Draghi, tidligere direktør for Den Europæiske Centralbank, kastede lange skygger i Europa, da han med egne ord ville gøre, hvad der skulle til for at redde euroen. Til gengæld tyder meget på, at skyggen efter Draghis premierministerperiode i Italien bliver kort. Den velanskrevne Draghi smed håndklædet i ringen torsdag, da det stod