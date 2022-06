Partykongen Boris Johnson, der har en sidebeskæftigelse som britisk premierminister, har overlevet endnu et forsøg på at sætte en stopper for sine eskapader. Om det så betyder, at han har stået stormen igennem og kan blive siddende indtil næste faux pas, må dog kaldes et åbent spørgsmål. Mange partifæller vil af med ham, og han er selv mand for hele tiden at lægge sig nye vanskeligheder i vejen.