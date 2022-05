Regeringen og dens røde støttepartier var ikke i tvivl, da de for nylig indgik en ny medieaftale: Den demokratiske samtale skal styrkes, derfor skal public service styrkes, og derfor skal DR styrkes. For i regeringens univers er der ingen tvivl – ingen over eller ved siden af DR, når det gælder public service, så her er 100 millioner ekstra til jer, venner. Sådan er det, og for de ekstra penge skal DR bl.a. lave mere tv og lyd til børn og unge som et modsvar mod væmmelige internationale streamingtjenester, tech-giganters sociale medier, fake news og alskens andre farer.