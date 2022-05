Mindst to scener – at der vil være langt flere, er givet – der illustrerer statsminister Mette Frederiksens forhold til pressen, vil stå tilbage som sigende, når historien om hendes indtil videre første regeringsperiode skal beskrives.

Den ene er fra det pressemøde, som hun nødtvunget måtte afholde om minkskandalen og de slettede sms’er. Det var i begyndelsen af november sidste år, og et opbud af journalister, der for en sjælden gangs skyld ikke gav slip eller op, men blev ved med at spørge ind til forløbet, og hvem der vidste hvad hvornår, tændte til sidst statsministeren helt af. Man forstod, at alt det, der blev spurgt til, var mindre væsentlige detaljer, som hun ikke havde kunnet forholde sig til, mens hun var i gang med at »redde danskernes liv«. Så må grundloven træde til side.