Hvis man naivt troede, at Enhedslistens første skæverter umiddelbart før og efter Ruslands angreb på Ukraine skyldtes, at partiet endnu ikke havde fået justeret sig ind på den nye virkelighed, så dementerede Søndergaard det med bravur. Rusland er generelt ikke en trussel mod Europa, forstår vi, og man spørger unægtelig sig selv, hvilken sten partiet lever under. Det var også det indtryk, man fik af statsminister Mette Frederiksens reaktion. For da Søren Søndergaard gav sit verdensfjerne svar på SF’erens spørgsmål, udløste det et højlydt »what!« fra statsministeren, mens hun rev sine briller af og stirrede vantro på ordføreren.