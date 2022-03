Da Chelsea skulle møde Burnley i Premier League lørdag den 5. marts, rejste publikum på Turf Moor sig og klappede i ét minut til støtte for Ukraine under sloganet »Football Stands Together«. Ikke så få af de tilrejsende Chelsea-tilhængere begyndte imidlertid længe inden kampstart at synge »Roman Abramovitj! Roman Abramovitj!«.