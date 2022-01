Matematisk vandt Morten Messerschmidt en pæn sejr, da 499 delegerede søndag eftermiddag gjorde ham til ny formand for Dansk Folkeparti. Politisk er den knapt så sikker. Morten Messerschmidt overtager et parti, der minder om et håndværkertilbud. Det piber ud af alle sprækker, og Morten Messerschmidt selv ved end ikke, om han selv kan blive siddende som bygmester. Forude ligger en, måske flere retssager i den såkaldte Meld og Feld-sag, hvor Messerschmidt står tiltalt for misbrug af EU