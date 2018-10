Søndagens delstatsvalg i det store og vigtige Bayern blev endnu et vidnesbyrd om, at også det ellers så stabilitetsdyrkende Tyskland er ankommet til den nye europæiske virkelighed. Det politiske landskab rystes nu grundigt igennem i landdagen i München. En folkelig uvilje mod dem, der har forvaltet magten, er også slået hårdt igennem i Bayern.

I Bayern er de traditionelle forklaringer på opbruddet endnu længere væk end andre steder. Delstaten hører til Europas allerrigeste regioner. Økonomien boomer, arbejdsløsheden og kriminaliteten er i bund, hightech-virksomhederne strømmer til. Der ér en land/by-problematik også i Bayern, men den er mindre end andre steder.

Alligevel gav vælgerne det normalt almægtige CSU, der i et halvt århundrede næsten altid har haft absolut flertal alene, en ordentlig øretæve og sendte det helt ned på ca. 35 pct. Det er ikke for meget at tale om et politisk jordskælv for det normalt så selvbevidste og succesrige parti, der kan tage æren af at have forvandlet Bayern fra et tilbagestående landbrugsland til en blomstrende industristat med en unik blanding af tradition, folklore og fremtidsteknologi under mottoet Laptop und Lederhosen.

De politiske analytikere kommer på overarbejde. Forklaringerne på opbruddet er mange, herunder mange lokale, men samler sig måske bedst i CSU-formanden, Horst Seehofers egen analyse: »Indvandringen er alle problemers moder«. Dén har han fået mange tæsk for, og han fik heller ikke det hele med. Vreden over kansler Merkels »Wir schaffen das« – åbningen af grænserne i sommeren 2015 – er ganske vist stadig udtalt og en altoverskyggende forklaring på, at det indvandringskritiske AfD har overhalet CSU højre om og etableret sig også i Bayern. Men samtidig er der en tydelig modreaktion mod det voldsomme fokus på indvandringen, og den gavner miljøpartiet De Grønne, der fik et kanonvalg søndag. CSU er fanget midt i disse to modsatrettede strømninger.

I Berlin strammer det nu for alvor til for kansler Merkel og hendes brede regering af CDU/CSU og det socialdemokratiske SPD. Ifølge meningsmålingerne har regeringen ikke længere flertal. Alle tre partier er styrtdykket til et historisk lavt niveau. De, der har haft ansvaret for opbygningen af det moderne Tyskland, straffes af vælgerne – og også dét i en tid, hvor den tyske økonomi er i top. Med det dårlige valg i Bayern vil fristelsen for CSU være stor til at skærpe selvprofileringen over for Merkel yderligere. CSU blev også straffet søndag i Bayern, fordi mange føler, at CSU ikke opnår nok i Berlin. Men omvendt er mange også trætte af de evindelige skærmydsler mellem Merkel og indenrigsminister Seehofer. Han bliver fremover næppe lettere at danse med, hvis han da ikke ryger helt ud. Men et lederskifte hos CSU i Berlin vil kun udfordre Merkels regering yderligere.

Selv Tyskland er ramt af det vælgermæssige opbrud, som er skyllet over Europa i de senere år. Yderpartierne vinder frem, de politiske lejre polariseres, de store folkepartier går tilbage. Det hjælper ikke, at også Tyskland siden den store migrantkrise har strammet udlændingepolitikken drastisk. Kansler Merkel får stadig skylden for det kontroltab, der indtraf i 2015, og der er også voksende kritik af hendes manglende vilje til at skære igennem samt hendes midtsøgende kurs.

Også i Tyskland overdøver værdipolitiske emner nu ofte mere klassiske politiske spørgsmål. Det kan blive et glohedt efterår i Berlin.