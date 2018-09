JP mener: Ruslands ambassade bør opdatere sin hjemmeside

Ingen interesser er så forskellige, at de ikke vil kunne forliges gennem flittigt og ivrigt arbejde baseret på retfærdighed og mådehold, sagde Ruslands mangeårige udenrigsminister i 1800-tallet, Aleksandr Gortjakov, engang.



Citatet pryder hjemmesiden for Ruslands ambassade i København. Det er positivt og en smule overraskende, al den stund Gortjakov var adelig og en af tsarens fortrolige. På den anden side – Rusland er jo stadig et slags enevælde, og man er optaget af historien, navnlig i den rigtige udgave.

Det virkeligt forbløffende er imidlertid, at man har valgt en sådan sætning, når regeringen sjældent er optaget af retfærdighed og kun i undtagelsestilfælde viser mådehold. Vi har nævnt det før, men gentager for en ordens skyld noget af det groveste, der er sket inden for de seneste år: annekteringen af Krim, opmuntringen til borgerkrig i det østlige Ukraine, understøttelse af massemorderen Bashar al-Assad i Syrien, cyberangreb mod valget i USA og trussel om atomangreb mod danske flådefartøjer. Sidste uge blev indicierne for, at russiske agenter står bag giftangreb i Storbritannien, yderligere styrket.

Som sagt, det er kun et udsnit, og uden at være nøjeregnende kan man vel sige, at det dårligt lever op til Gortjakovs smukke ord. Rusland har under den tidligere KGB-mand Vladimir Putin videreført og forfinet sit undertrykkelsesapparat hjemme og tilført ny kraft til sine tæskehold ude. Indrømmet, folk myrdes ikke længere som under Stalin, og de forsvinder ikke så diskret til Sibirien, som de gjorde indtil Mikhail Gorbatjov kom til. Mange, der tidligere var spærret inde i det kommunistiske paradis, kan i dag frit forlade landet, hvis ellers de har penge, og andre lande vil give dem et visum. Putin har sågar ændret en pensionsreform efter folkeligt pres. Men et demokrati er det ikke. Og slet ikke et retssamfund.

Nu forbereder Rusland sin største militærøvelse siden 1981, da Den Kolde Krig endnu var i fuld gang. 300.000 mand, 36.000 kampvogne og mere end 1.000 fly deltager, siger russerne selv. Øvelsen finder sted fra tirsdag og hænger ifølge Kreml-talsmanden Dmitrij Peskov sammen med »aggressive og uvenlige« holdninger over for hans land.



Peskov kom ikke med eksempler, og det forstår man egentlig godt. Der er ingen militære trusler mod Rusland, i hvert fald ikke fra Vesten. Intet Nato-medlem eller europæisk land i øvrigt pønser på at overfalde den russiske føderation. Rusland har enorme problemer – en aldrende befolkning, en håbløs økonomi og et mafiadømme med tråde til Kremls inderste gemakker. Men det er selvskabte udfordringer, som andre ikke kan klandres for.

Hvorfor altså denne testosteronmarkering, som man dårligt har råd til? Et motiv kan være, at fjender udefra – virkelige eller opdigtede – kan være med til at samle et land og lede opmærksomheden fra andre dårligdomme. Et andet kan være overfølsomhed. Ruslands store forfatter Alexandr Pusjkin, som var Gortakjovs klassekammerat, skrev, at »naturligvis foragter jeg mit fædreland fra top til tå, men jeg finder det yderst modbydeligt, hvis en udlænding deler denne følelse med mig«.

Der er ingen grund til at foragte Rusland, men rigelig anledning til at kritisere dets dispositioner. Det er åbenbart ilde set. Der er en enkelt måde at komme den slags til livs på. Man kan udvise retfærdighed og mådehold. Men det er åbenbart for meget forlangt. På den baggrund burde den russiske ambassade måske finde et mere passende citat.





