En moralsk stormagt er i knibe: Hvad foregår der i den udsøgte kreds, som udpeger modtageren af Nobelprisen i litteratur? En hel del, der ikke burde ske, tyder det på

Vort svenske broderfolk har mange kvaliteter. Det er omgivet af en storslået natur, fremstiller solide biler, er ofte mere velklædt end os og har stolte, kulturelle traditioner.

Svenskere har det imidlertid også med at føre sig frem som en moralsk stormagt, hvilket jævnligt ender galt. Skiftende regeringer prædiker fred og fordragelighed, men har tilsyneladende intet imod at eksportere våben – sidste år for 11 mia. svenske kroner – til bl.a. Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, der er i færd med at udradere Yemen, samt til Philippinerne, hvis præsident Rodrigo Duterte måske heller ikke lever op til det ypperste inden for menneskerettigheder.

Længe skosede man også andre europæiske lande, herunder Danmark, for at være for tilbageholdende med at optage asylsøgere, indtil man selv lukkede grænserne og på et tidspunkt overvejede at sætte forsvaret ind mod voldelige bander med udenlandsk baggrund.

Netop nu vrider man hænder i Det Svenske Akademi. Det er vel et af verdens fornemste af slagsen, grundlagt 1786, og består almindeligvis af 18 medlemmer, der er valgt for livstid. En af dets opgaver er at udpege modtageren af Nobelprisen i litteratur. Akademiets motto er ”Snille og smak”, og man behøver ikke at være velbevandret i svensk for at konstatere, at det har man ikke levet op til på det seneste.

Svenske medier afslørede for flere måneder siden, at en af landets såkaldte kulturpersonligheder, Jean-Claude Arnault, angiveligt har udsat 18 kvinder for sexchikane. Arnault, der er gift med et akademimedlem, lyrikeren Katarina Frostenson, skal også have lækket nobelmodtageres navne før tid. Endelig har han modtaget penge af akademiet til drift af en selskabelig klub, hvor spirende, kulturelle talenter kunne hjælpes på vej. For kvindelige aspiranter var det en fordel, hedder det, at de stod til rådighed for Arnault også i kropslig henseende. Arnault, der oprindelig er fra Frankrig, benægter alt, og det kan jo være, at han taler sandt, og de 18 kvinder, som har udtalt sig, alle lyver. Men det er bemærkelsesværdigt, hvordan akademiet har reageret. Man har iværksat en advokatundersøgelse, men ellers er der ikke sket alverden. Frostenson sidder stadig i akademiet, formanden – hvis titel er sekretær – er stadig formand, og man skal høre godt efter for at høre antydningen af en beklagelse.

Følgeligt har tre medlemmer meddelt, at de ikke længere deltager i møderne, flere kan være på vej. Selve nobelprisen kan være i fare, om end Per Wästberg, der er formand for priskomitéen, har sagt, at en nobelkonkurs ikke vil ske.

En moralsk konkurs er det ikke desto mindre. Alfred Nobel nedfældede, da han stiftede prisen, at modtageren skulle skrive i en idealistisk retning. Hvad mon han ville tænke?

Akademiets sammensætning imponerer umiddelbart, fordi det er fagfolk, der vurderer og vejer nobelkandidater. I Sverige er man ikke bange for, at sprænglærde tager den slags beslutninger og medvirker i offentlige debatter. I Danmark vælger man som vært for et nyt litteraturprogram i DR1 en komiker, der ifølge en pressemeddelelse »ikke får læst så meget, som han gerne vil«. Den ville nok ikke være gået hinsidan.

Så meget mere forbløffende er det, at intelligente mennesker ikke har kunnet håndtere sagen i Det Svenske Akademi. Den svenske konge, der er akademiets protektor, taler om en »sørgelig udvikling«. Det er pænt sagt, for i virkeligheden er det en skandale. For akademiet og for Sverige.