JP mener: Så slap dog af, Madrid og Barcelona

Der er næppe tvivl om, at Tyskland gerne ville være sagen om den tidligere catalonske præsident Carles Puigdemont foruden.

Puigdemont blev søndag, en smule overraskende, anholdt i Skovby umiddelbart syd for grænsen til Danmark, som følge af en international arrestordre udstedt af Spanien. Han blev sat bag tremmer i Neumünster, alt imens tyske myndigheder gik i gang med at finde ud af, om en udlevering til Madrid kan og bør finde sted.

Tyskland har rigeligt med konflikter i forvejen – med Tyrkiet om menneskerettigheder og fængslede statsborgere, med Polen om retsstatslige principper, med Ungarn om flygtningesituationen, med Rusland om alt mellem himmel og jord, og naturligvis med Donald Trump, USA’s særegne præsident. Ballade med Spanien, eller Catalonien for den sags skyld, er nok det sidste, man har brug for.

Men nu står man i suppedasen, bl.a. fordi Danmark af grunde, som endnu ikke forekommer helt klare, undlod at gribe ind, da Puigdemont kørte gennem landet på vej fra Finland og Sverige til Belgien. Tyskland er et retssamfund, dommerstanden følger loven, og fængslede får en fair behandling, så vi er helt rolige omkring håndteringen i Slesvig-Holsten af den tidligere leder. Ledende tyske politikere, herunder justitsministeren i Berlin, har desuden klogeligt sagt, at de ikke vil sige noget, fordi det er et anliggende for domstolene og ikke andre.

I stedet kan man rette blikket mod Puigdemonts sag og den spanske regerings aktiviteter i den forbindelse. Puigdemont og hans folk anklages for rebellion, altså et oprør mod staten. Det kan give op til 30 års fængsel. Puigdemont har siden efteråret opholdt sig i Bruxelles, med afstikkere til bl.a. København i januar. Arrestordren har ikke været gældende hele tiden, Madrid har skiftevis sat den i kraft og trukket den tilbage, hvilket forekommer mystisk og ikke befordrende for indtrykket af en konsekvent og vedvarende retsopfattelse.

Det betyder ikke, at vi støtter Puigdemonts forehavende. Den noget rodede catalanske uafhængighedsbevægelse har i årevis ført en til tider rabiat kamp, hvor man ensidigt har markedsført regionens sprog og kultur og set ned på de mange i provinsen, som føler sig forbundet med Spanien. Man har jaget banker og virksomheder væk, turismen lider også, fordi ferierende ikke er vilde med at spadsere rundt i et politisk kriseområde. Revolutionsturisme var populært i 1970’erne, nu vil folk gerne have fred og ro.

Puigdemont & Co. bør altså slappe lidt af, men det bør Spaniens premierminister, Mariano Rajoy, så sandelig også. Madrid har vist sig overordentlig nævenyttig de seneste måneder, når det gjaldt om at uskadeliggøre separatisterne. Fængselsdomme plejer sjældent at virke svalende på politiske brushoveder, og uden dialog med Barcelona – især med de, man er uenig med – bliver der ingen fornuftig løsning.

Man kan også spørge, om Spanien for tiden er et retssamfund med kryds og slange. Højesteretsdommere udnævnes f.eks. politisk. Det gør de også i USA og Tyskland, men man ser sjældent et sådant sammenfald af regeringens og domstolens interesser i en konkret sag som nu i Madrid. Det er, som om der har været et tidsskema, aftalt mellem de to parter, med henblik på at tryne catalonierne. Det kan være, vi tager fejl, men mistanken er der, og det er aldrig godt.

Må vi altså opfordre begge sider til at komme til ro og begynde at tale sammen. Hurtigst muligt, tak.