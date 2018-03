JP mener: Offensiven mod DR’s selvfedme er hårdt tiltrængt

Den oprydning i DR, som nu sættes på skinner, er ikke alene hårdt tiltrængt af økonomiske årsager og i et mediebillede, der i disse år eksploderer. Den er også reelt en åben mistillidserklæring til DR’s bestyrelse og direktion med hhv. formanden, Michael Christiansen, og generaldirektør Maria Rørbye Rønn i spidsen.

4 mia. kr. har skatteyderne afleveret i en oldnordisk apparatafgift til DR hvert eneste år i nu mange år. Nu bliver det så – om fem år – kun til 3 mia. kr., og selv om det allerede fredag er tydeligt, at kolossen anser det for et voldsomt overgreb, så er det såmænd billigt sluppet.

DR har bestemt en plads i mediebilledet som samlende public service-organisation. Men håbet må være, at DR bruger anledningen til at genfinde meningen med sig selv; oveni finansieret på en langt rimeligere måde over skatten.

Tænk, at kunne få lov at koncentrere sig om at producere public service-indhold – oplysning til borgerne om samfundet – uden at skulle bruge ét sekund på at skulle tjene så meget som én krone først. Det er denne enestående position, som DR har håndteret så sørgeligt dårligt.

Som en forslugen kæmpebaby har DR i stedet brugt kræfterne på at vokse sig endnu større med mærkelige kanaler og overflødige tjenester. Formentlig er det sket ud fra en kynisk kalkule af, at jo større DR er, jo lettere er det at skære noget fra, når politikerne og skatteyderne på et tidspunkt trods alt får nok. Dernæst kan de fravalg, der nu bliver nødvendige, bruges til at tydeliggøre alt det, der nu skal skæres fra, og som danskerne altså snydes for, som DR-spinnet vil lyde.

Man må håbe at det møde med virkeligheden, som DR nu skal igennem, ikke kun bruges til at sabotere den nye plan, men også på selvkritisk at gå til den magtfuldkommenhed og arrogance, der alt for længe har hærget DR. Det handler ikke kun om flyvende korrespondentheste og milliongager til vennerne i inderkredsen. Det handler navnlig om hele den selvforståelse, som Michael Christiansen personificerede, da han fik sagt, at det i denne verden kun er DR, der kan sørge for afbalancerede, valide nyheder til danskerne.

Det er denne megalomane selvovervurdering, der især har gjort det nødvendigt at skride ind over for DR. Der er brug for et gennemgribende opbrud i DR – på produktionssiden, naturligvis, men ikke mindst er der behov for en anderledes ydmyg fortolkning af DR’s egen rolle, og hvad der egentlig er meningen med DR.

Beskæringen af DR er også en beskæring af statens medier. Det er i sig selv glædeligt og lige så tiltrængt som et opgør med mastodontens selvfedme. At statens medier fylder så voldsomt meget er i strid med alle de principper, som vi ellers hylder, når det gælder vigtigheden af frie og uafhængige medier, armslængdeprincip og den formaliserede mulighed for at gå kritisk til magten – de politikere, som DR er afhængig af. Det er samtidig et opgør med myten om, at det kun er DR, som producerer public service. Det gør de frie, private medier mindst lige så godt – ja, i betragtning af, hvor meget DR tyvstjæler nyheder fra os andre, åbenbart bedre. Balancen mellem de statslige medier og de frie medier må og skal genoprettes. Et første skridt tages nu med den nye DR-aftale.

Et næste skridt må være at sammensætte en ny bestyrelse, hvor politikernes indflydelse trænges tilbage. Det er en forudsætning, hvis statens greb om medierne vitterlig skal løsnes. En ny bestyrelse kan så installere en ny driftsledelse. Drop i den forbindelse gerne den monstrøse generaldirektørtitel. Den siger alt om, hvad der i dag er i vejen med DR.