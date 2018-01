JP mener: »Svaret på farlige og falske ytringer er ikke at indføre noget, der minder om censur«

Sidste år indførte Tyskland en lov mod hadefulde ytringer på nettet, og i en tale den 3. januar varslede den franske præsident, Emmanuel Macron, at han vil tilstræbe at få indført en lov mod falske nyheder.

Begge de mægtige EU-lande anfører, at tiltagene sker for at beskytte demokratiet og mindske risikoen for, som det har været set ved flere valghandlinger og politiske konflikter de senere år – som brexit-afstemningen i Storbritannien, præsidentvalget i USA og valg i lande i Europa – at falske nyheder og hadefulde ytringer forsøger at påvirke demokratiske valghandlinger og den folkelige opinion.

Initiativerne skal også ses i lyset af, at store sociale medier som Facebook og Twitter, hvorfra de falske nyheder og hadefulde ytringer ofte spredes, ikke påtager sig et ansvar, selv om de kan betragtes som de ansvarlige udgivere.

Hvor de sociale medier er vakse ved havelågen, når der skal fjernes nøgenbilleder, er de anderledes ligeglade, når det gælder spredningen af selv de mest iøjnefaldende falske nyheder. De gode intentioner og bekymringen for demokratiet til trods er udviklingen i de to magtfulde EU-lande dog en glidebane, der truer med at medføre det modsatte af intentionen om at styrke demokratiet.

Alle ved, at demokrati er en vanskelig styreform. Det fordrer, at man kan rumme sine modstandere, at man formår at stile efter kompromiser i ophedede og svære situationer, at man lader flertallet styre, men respekterer og lytter til mindretallet, og at man ligefrem hylder valg, hvor befolkningen ikke nødvendigvis stemmer som forventet eller ønsket.

Og endelig forudsætter demokratiet, at man lader alle former for ytringer, holdninger og udsagn komme til udtryk og accepterer dem, så længe de holder sig inden for lovgivningen. Det er demokratiets væsen, og selv om det er en besværlig styreform, så er der i vores del af verden – med god ret – enighed om, at det er den bedste styreform, fordi den både sætter fri og giver medbestemmelse til alle.

En grundlæggende forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er, at der i demokratiet er presse- og ytringsfrihed. De senere år har man mange steder set store tilbageslag for begge dele. At det står sløjt til i de dele af verden, hvor demokrati har trange kår, overrasker ikke, men selv inden for EU ses der nu en bekymrende udvikling.

Her har det især vakt bekymring, at der i Polen og Ungarn er flere og flere eksempler på, at landene undergraver retten til en fri og åben presse. Det skal påtales og kritiseres, for her er man også inde at pille ved det absolut helligste i demokratiets institutioner, forfatningen. Det er trods alt ikke det, der er tale om i Tyskland og Frankrig, men der er alligevel stor grund til at tænde advarselslamperne over de to ”gamle” EU-lande Tyskland og Frankrigs tiltag.

Mange har efterlyst større ansvarlighed hos Facebook og andre sociale medier, og det er nødvendigt at fastholde et pres på de efterhånden gigantiske medieplatforme, men svaret på farlige og falske ytringer er ikke at indføre noget, der minder om censur. I øvrigt er der intet, der tyder på, at hadefulde ytringer medfører mere vold eller social uro, snarere tværtimod fungerer de som en ventil. Demokratiets væsen er også at give plads til selv de mest fladpandede, idiotiske og politisk ukorrekte ytringer, fordi den frie og åbne debat, hvor argumenter og modargumenter mødes, er hele forudsætningen for et sundt demokrati. Hvis man ændrer på det, er man for alvor begyndt at tvivle på demokratiet.