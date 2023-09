skrevet af en ekstern kronikør. Jyllands-Posten skelner skarpt mellem journalistik og meningsstof. Vil du skrive en kronik? Læs hvordan her

13/09/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Dobbeltstraf og fængsel til købere af cannabis er en forkert tilgang til narkotikapolitik

Det er på tide at anerkende, at problemet ikke ligger hos os, der køber og sælger stoffer, men i lovgivningen. Vi ønsker at blive accepteret af samfundet på lige fod med dem, der nyder alkohol, med de samme rettigheder og beskyttelse.