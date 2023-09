12/09/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Debatten om sundhedsforsikringer er omspundet af bekvemme politiske myter

Debatten om, at et stigende antal sundhedsforsikringer skaber et A- og et B-hold, er noget af en politisk myte. Og den er nærliggende at fortælle i debatten om vores velfærdssamfund. Men hvor reel er den?