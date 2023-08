22/08/2023 KL. 06:00

Tillykke til alle de unge mennesker, der begynder på en erhvervsuddannelse

Der er intet nyt i, at faglærte er attraktive, og at kampagner understreger, hvor vigtigt det er at få flere faglærte. Men der er noget galt med fortællingen, og museerne har en vigtig opgave med at få den sat ind i det rigtige perspektiv.