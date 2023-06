KL bør sætte tydelig pris på vores børns pasning nu

KL og regeringens budgetaftale sender nu 2,4 mia. kr. mere ud i kommunernes kasser til næste år – særligt med henblik på det stigende antal børn og ældre med brug for omsorg og pleje. Samtidig spares der administrationen, og eksperter vurderer, at uanset hvad, så har vi som borgere udsigt til et faldende serviceniveau. Det bekymrer os.