Hvem taler om retfærdighed i den grønne omstilling? Den snak er vi nødt til at tage

De seneste ugers protester mod den nylig vedtagne CO 2 -afgift på transportområdet (lov om vejafgift) peger på en af den grønne omstillings blinde vinkler. Vognmænd, fiskere og landmænd giver klart udtryk for deres frustrationer og følelse af afmagt. De føler, at de bliver kørt over af et arrogant system og virkelighedsfjerne embedsmænd