Sundhedsvæsnet skal handle på viden, ikke stemninger

Som man spørger, får man svar. Lad os huske den talemåde, inden vi begynder at poste penge eller prioritere særlige indsatsområder i sundhedsvæsenet. For har vi nok viden til at kunne agere hensigtsmæssigt? I forbindelse med den såkaldte amputationssag kan vi f.eks. se, at der virker til at være handlet på en stemning mere end på viden.