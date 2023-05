12 gode grunde til at undervise i Muhammed-krisen – inklusive tegningerne

Onsdag skal Folketinget diskutere beslutningsforslag B-18 om at føje Muhammed-krisen til folkeskolens historiekanon. Tanken med forslaget er desuden at udvikle ikke-obligatorisk undervisningsmateriale med JP’s tegninger, som lærerne frivilligt kan benytte sig af. Her følger 12 grunde til at vedtage forslaget. Én grund for hver Muhammed-tegning.