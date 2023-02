Hendes beretning er rystende. Det må have krævet al hendes energi alene at sende den mail. Samme dag modtager jeg en anden henvendelse. Vedkommende ønsker at finpudse sin kropsholdning og stemmeføring, så hun fremstår mere selvsikker i verden; desuden efterspørger hun en session omgående og svarer fornærmet, da jeg tilkendegiver at have en lang venteliste.

Jeg forsøger ikke at udstille nogen, men noget, nemlig at vi formentlig altid står vores egen lidelse nærmest. Den enes overgreb i folkeskolen, den andens Irma-nedlukning. Rige mennesker kan føle sig fattige sammenlignet med endnu rigere mennesker. Ofre konkurrerer om middelklassens sympati ved at appellere til dens samvittighed, også sommetider i form af udskamning.