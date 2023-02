Invester i lærernes X-faktor

Formandskabet for De Økonomiske Råd har for nylig offentliggjort en analyse, som viser, at det har stor betydning for elevernes resultater i skolen at have en god lærer. De bedste lærere forbedrer elevernes resultater ved folkeskolens afgangsprøve med op til 0,88 karakterpoint. Analysen dokumenterer også, at elever, der har haft en god lærer i folkeskolen, har større sandsynlighed for at færdiggøre en ungdomsuddannelse.