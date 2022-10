Hvad vil Xi Jinping bruge magten til de næste fem år?

Hvis der var en fri presse i Kina, ville medierne være fyldt med historier og analyser om de forventede debatter om de vigtige emner i verdens kommende supermagt. For de seneste år har været fyldt med møgsager. Helt usædvanligt halter økonomien; en hysterisk nul-tolerance over for covid-19 har i et år lukket store dele af samfundet ned;