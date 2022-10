05/10/2022 KL. 16:30

For abonnenter

Giv os unge livsmod i en krisetid

Valgkampen er præget af de krisetider, vi lever i – og har levet i, siden covid-19 ramte os. Ikke mindst unge har brug for, at der tankes op med livsmod fra politikerne; at de med deres udmeldinger peger på løsninger for fremtiden.