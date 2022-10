Lad os nu få det valg og et regeringsskifte

Det er utåleligt, at vi reelt er kommet langt ind i en decideret valgkamp, uden at der formelt er udskrevet valg. Der holdes endog tv-debatter mellem mediernes udvalgte statsministerkandidater. Men det vigtigste i demokratiet forpasses: at regeringen skiftes ud, når den har opbrugt sin troværdighed. Derfor bør luften renses hurtigst muligt.