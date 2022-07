En dystopisk science fiction-roman nærmer sig en skræmmende virkelighed

Bogen handler om et dystopisk fremtidssamfund. Der er udbrudt borgerkrig i USA, og den totalitære og stærkt religiøse republik Gilead har væltet den amerikanske regering. Historien foregår i en nær fremtid, og vi følger kvinden Offred, som bliver rugemaskine og konkubine for et medlem af Gileads magtfulde elite. En epidemi har gjort en stor del af de amerikanske kvinder ufrugtbare, så de fertile kvinder holdes som slaver af velstående familier, så manden kan avle på dem. Hver undfangelse er en religiøs retfærdiggjort og ritualiseret voldtægt.