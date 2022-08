07/08/2022 KL. 16:30

Finanssektoren skal forvalte den grønne guldgrube med omhu

Bankerne har fået en vigtig samfundsopgave med at fremme den grønne omstilling gennem sine handlinger. Det giver f.eks. et stort skub fremad at give kunderne mulighed for grøn finansiering til elbiler.