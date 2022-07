Flyt vindmølleeventyret ind på land

Den hurtigste og billigste løsning for at tage et langt skridt hen mod Danmarks klimamål og samtidig gøre landet uafhængigt af den gas, der finansierer Putins krigsmaskine, bør få langt mere luft under vingerne. Det handler om udbygning af vedvarende energi på land, der efterhånden er druknet i havvind, selv om havvindmøller og energiøer