Kina vil vise sig frem som en ansvarlig stormagt i en verden, der er i oprør

Under Den Kolde Krig var begrebet sikkerhed knyttet til verdens overlevelse. Sikkerhed drejede sig om at kontrollere kernevåbnene, Der var 70.000 af dem, de fleste i USA og USSR. Man anslog, at der var tre tons trotyl til hvert menneske på Jorden. Vigtigst var at forhindre, at kernevåben blev brugt. Alt drejede sig om den globale sikkerhed.