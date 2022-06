10/06/2022 KL. 16:30

Den liberale verdensorden står på vippen

»Der er grænser for, hvor meget diversitet et liberalt samfund kan håndtere,« skriver Francis Fukuyama i ny bog. Liberalismen bør nedskalere globalismen og forlove sig mere trofast med nationalstaten, hvis den vil have et folkeligt engagement.