Mette Frederiksen: Man kan kun lede et land, hvis man kan samle et land

Jeg vil aldrig være bange for at tage ansvaret på mig. Og uagtet mange hårde ord og påstande, så er det en del af opdraget for en statsminister. At stå fast, når det er nødvendigt. Og aldrig, aldrig lade sig presse til beslutninger, der er forkerte for vores land. Omvendt deler jeg selvsagt gerne ansvaret med flere. Hvis flere er villige til at påtage sig det. Også i de allersværeste situationer.