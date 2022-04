19/04/2022 KL. 16:30

Den synkende stormagt Rusland er en trussel mod os alle

Per Nyholm nærmer sig Polen efter 14 dage og 3.000 km på de ukrainske landeveje. Putin har ikke nået sine militære mål, skriver han fra Lviv. Ukraine begynder at ligne et tektonisk skred i den euro-asiatiske landmasses magtforhold.