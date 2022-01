29/01/2022 KL. 16:30

Og bare sådan blev +50-kvinder til vaffelhjerner

"Sex and the City" frisatte kvinder ind i deres egen magt til at skabe det liv, som de havde lyst til. Opfølgeren, "And just like that", fortæller os til gengæld, at kvinder midt i livet ender som uvæsentlige stilleben af deres ungdom. Hvilket på ingen måde spejler det faktum, at det aldrig før i historien har været så interessant og frisættende at være kvinde.