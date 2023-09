Ad bagvejen hakker og skærer regeringen i ordninger, der fremmer Danmarks interesser i udlandet

Da jeg overlod undervisningen til min efterfølger, var faget vokset til 100 studerende. Jeg nævner arbejdsindsatsen, ikke for at rette fokus på mig selv - jeg udførte blot mit arbejde - men for at gøre opmærksom på den enorme indsats, der bliver ydet overalt på kloden for Danmark i de såkaldte Sendelektoratsstillinger. En ordning de færreste danskere har hørt om.

Og dét er et af problemerne. Arbejdet foregår uden for Danmarks grænser uden for offentlighedens søgelys. Derfor er det nemt for politikerne at fjerne en milepæl i dansk historier, en ordning, der har eksisteret siden 1937. Ordningen gavner Danmarks interesser, både i forhold til omverdenens syn og i udbredelsen og kendskabet til et af de få velfungerende demokratier i verden. Desuden trækker opmærksomheden på Danmark kvalificeret, veluddannet, letintegrerbar, arbejdsvillig arbejdskraft.