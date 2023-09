Jeg vil kæmpe til sidste blodsdråbe imod aktiv dødshjælp

Men regeringens argumenter om en såkaldt værdig død vidner om en kultur, der ikke længere er i stand til at opfatte livet som værdigt og meningsfyldt, hvis kroppen sætter ud. Værdigheden knyttes til kroppens funktionalitet, og ønsket om selvkontrol er så stort, at man ikke vil udstille sig selv som svag og savlende, afmægtig og afhængig. Ikke underligt bliver døden da at foretrække fremfor livet. Og jævnfør Lilleørs udtalelse bliver værdighed knyttet til menneskets selvbestemmelse. Jeg kommer til at tænke på den prisbelønnede tyske forfatter Ferdinand von Schirachs teaterstykke ”Gott”, hvor spørgsmålet om aktiv dødshjælp kritisk belyses og diskuteres fra alle tænkelige positioner – teologiske, humanistiske, lægevidenskabelige, juridiske, etiske og filosofiske. I første akt præsenterer Schirach os for hr. Gärtner, der ønsker at dø, fordi livet efter hustruens død ikke længere betyder noget for ham – »efter Elisabeths død er jeg kun halvdelen af mig selv«, siger han. Og han vil ikke ende sine dage på sygehuset omgivet af slanger, ikke savle ud af munden, ikke være dement. »Jeg vil dø som et ordentligt menneske, sådan som jeg har levet«, formulerer han. Han vil slippe ud af livet på en pæn måde – kontrolleret, værdigt. Senere fremføres argumentet om, at kirken skal være samfundets garant for, at menneskelivet i alle faser, fra undfangelse til den naturlige død, skal beskyttes.