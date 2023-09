Væk med de utilbørlige

Derfor kan det være på sin plads med et lynkursus i den nye tids menneske- og verdensbillede.

Tror du ikke, at alle mennesker er lige i alt, herunder at alle mennesker skal kunne flytte til Danmark, er du et dumt røvhul. Tvivler du på, at du kan skabe dig selv og indfri lykken, er du reaktionær. Mener du ligefrem, at mennesket er et syndigt væsen, er du helt gak.

Stemmer du til højre, vil du for tid og evighed blive stemplet som det yderste højre. Er du skeptisk over for EU, er du en sølvpapirshat. Forsvarer du kernefamilien, er du intolerant over for andre samlivsformer. Mener du, at der findes to biologiske køn, er du heteronormativ.

Støtter du ikke Ukraines medlemskab af Nato og EU, er du putinist. Synes du, at Joe Biden burde gå på pension, er du trumpist. Frygter du islams udbredelse i Vesten – ud fra et empirisk grundlag – er du hadefuld. Ønsker du gerningsmænd dømt og straffet, er du hævngerrig.