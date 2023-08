Unges mistrivsel er altså ikke kun statens ansvar

For mistrivslens årsager er formentlig mange. Et ofte indtaget standpunkt, som også 19 rektorer for nylig gav udtryk for i Berlingske, er, at uddannelsessystemet bærer en stor del af skylden for at presse eleverne med test, målstyring, fremdrift og øgede karakterkrav.

Det er helt sikkert en forkert diagnosticering af problemet – og løsningen er ikke at slække på kravene, for alle mennesker har godt af, at der forventes noget af dem – og man går heller ikke i stykker af at blive presset, fordi man skal yde lidt mere – det bliver man kun dygtigere af.