Tydeligere bliver det ikke, hvordan Ruslands fremtid med Vladimir Putin ser ud:

Lederne af verdens største ikkevestlige lande er samlet i Sydafrika for at smede en såkaldt ny verdensorden, rettet mod Vesten og især USA, og så kan Kreml-chefen ikke deltage personligt, fordi han risikerer at blive arresteret for krigsforbrydelser.