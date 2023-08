Royale jubilæer falder som haglbyger

Derimod bliver det nok yderst vanskeligt for den næste i rækken af statsoverhoveder i både Danmark og Sverige at slå rekorden igen. Kronprins Frederik er som bekendt for nuværende 53 år, mens kronprinsesse Victoria netop er blevet 46.

Og dette er jo en af konsekvenserne af den stigende levealder generelt: at kronprinserne og kronprinsesserne generelt bliver ældre og ældre, inden de kan indtage tronen som hhv. konger og dronninger.

I hvert fald i de lande i Europa, hvor man har en århundredelang tradition for, at kongerne og dronningerne ikke abdicerer, men derimod bliver siddende til de dør. Og dette gælder netop de nordeuropæiske monarkier Danmark, Norge, Storbritannien og Sverige.

I Danmark skal vi helt tilbage til 1523 (altså præcis 500 år tilbage i tid) for at finde det seneste eksempel på en monark, som er holdt op med at være monark af den anden grund, end at han døde. Og det var Christian 2., som flygtede ud af landet i 1523 i forbindelse med et begyndende oprør imod ham. I Sverige er det seneste eksempel tilsvarende meget gammelt, nemlig mere end 300 år.

I øvrigt skete Christian 2. flugt fra tronen i kølvandet af blandt andet Det Stockholmske Blodbad i 1520, hvor han havde foranstaltet at ca. 100 fremtrædende svenskere blev slået ihjel på Stortorget i Stockholm i et desperat forsøg på med vold og magt at fastholde Sverige i Kalmarunionen under den danske konge. En begivenhed, som blot førte til en endnu større modvilje i Sverige mod det danske overherredømme og til Sveriges endegyldige løsrivelse fra Danmark i 1523.

Og det sidstnævnte er netop den anden store begivenhed (ud over kong Carl 16. Gustafs regeringsjubilæum), som svenskerne i stor stil har kunnet fejre hele året.

Til forskel fra dronning Margrethe 2.’s fejring af sit 50 års-jubliæum på tronen, som langt hen ad vejen druknede i Coronarestriktioner, har kong Carl 16. Gustaf kunnet lade sig fejre og hylde gennem hele 2023.

Han har således siden januar rejst rundt i hele Sverige med det formål at besøge samtlige 21 svenske len (som nærmest svarer til de gamle danske amter), inden selve regeringsjubilæet den 15. september. Det er skredet planmæssigt fremad. Og på nuværende tidspunkt mangler han kun 5 len, inden han den 7. september besøger det sidste (Värmlands Län).

På selve jubilæumsdagen den 15. september samt dagen efter vil han desuden blive fejret og hyldet efter alle kunstens regler i Stockholm mv. med et stort opbud af blandt andet kongelige fra hele Europa.

Så lige som man sagde før i tiden: ”Hvis man venter længe nok, kan man blive konge af Sverige”, kan man i dag sige: ”Hvis man venter længe nok, kan man få lov at fejre sit 50 år-regeringsjubilæum (uden Coronarestriktioner)”.