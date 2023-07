Klimakrav skal gøre en forskel for klimaet og virksomheder

Lige nu er der – ikke uventet – stor usikkerhed om, hvordan man skal gribe den opgave an i erhvervslivet. Det er nyt, det er svært og det er ikke noget, de fleste har dybe og værdifulde erfaringer med.

Jeg er derfor bekymret for, hvordan bæredygtighedsrapporteringen kommer til at udspille sig. Og jeg har med glæde noteret mig, at det er noget, regeringen også har fokus på, hvor erhvervsministeren blandt andet rejser sagen i Bruxelles.

For rapporteringen må ikke blive et Klondyke for dyre konsulenter, der scorer kassen på, at mindre eller for den sags skyld virksomheder ikke selv har kompetencerne til at gennemføre rapporteringen.

Og rapportering må heller ikke blive en skrivebordøvelse, der ikke sikrer reel forandring. For så er lykkes man jo ikke med det, som er formålet: At sikre en bæredygtig udvikling. Hvis det bliver tilfældet, kan man lige så godt lade være, for så er de eneste, der får noget ud af det jo konsulenterne.